iPhone 12从加价到破发仅一周 华强北最低5800元拿货

自iPhone 12发布以来，关于价格和销量始终给人十分坚挺的感觉，甚至久违的加价出售现象也死灰复燃。据称苹果为了打击电商百亿补贴降价促销甚至推出严管渠道策略，谁敢给电商供货每台罚款40万！但根据记者在华强北实际探访，iPhone 12目前实际拿货价已经破发，部分型号最低已经从6299元官方起售价跌至5800，从加价到破发也就一周的时间。





iPhone 12从加价到破发仅一周

自10月23日，iPhone 12在全球正式发售算起，如今刚刚过去五天便传来了破发的消息。据报道称目前一些电商的C店最低已经跌破6000元。而据深圳华强北的苹果经销商向懂懂笔记微信公众号提供目前 iPhone12 系列的价格明细，具体如下：







根据这份报价单现实，目前华强北在售 iPhone 12的渠道售价确实已经破发。其中红色的版本最低已经跌至5800元，看来红色确实是今年最不受欢迎的颜色。相对于6299元的官方起售价格，红色64GB版本的市场售价已经下调了近500元，降幅不可谓不大。

而在iPhone 12 Pro方面，却出现了冰火两重天的局面。其实如果您有关注到iPhone 12 Pro的消息就知道，Pro版本的供货量是真的十分稀缺，因此就在iPhone 12破发的情况下，iPhone 12 Pro却还在保持着数额不等的加价。

iPhone 12 Pro 128GB版本的官方售价为8499元，目前华强北现货石墨色说价9500元，海蓝色售价9300元，分别加价数百元不等。iPhone 12 Pro 256GB版本官方售价9299元，华强北现货售价均已经突破万元，最高加价幅度近1000元。



iPhone 12 Pro仍在加价销售

尽管如此，iPhone 12 Pro缺货是客观事实，这主要是因为苹果早起的产能受限所致，相信随着产能跟上这种情况会尽快得到缓解。毕竟iPhone 12 Pro的售价相对较高，相对iPhone 12的必然是更为小众的选择，目前加价也可能是面临着有价无市罢了。

iPhone 12从加价到破发仅一周，但其实更多的消费者从正规渠道购买仍然是标准的官方售价，目前主流的电商自营平台并未出现价格松动，及时华强北渠道价破发也并不能说明太多的问题，未来iPhone 12的价格走势仍存在太多悬念。

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