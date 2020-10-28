苹果iPhone活跃用户超10亿 这并非iPhone 12的功劳

进入10月份以来，科技界的话题始终绕不开iPhone 12。其实早在iPhone 12系列新品发布之前，苹果公司迎来了具有里程碑意义的一刻，那便是全球活跃用户首次超过10亿，也就是说目前全球目前有超过10亿人在使用不同年代的iPhone手机，这是一个难得的数字。



苹果iPhone活跃用户超10亿

外媒9to5 Mac报道，一位有着优秀苹果业绩的分析师Neil Cybart 估计，在iPhone 12上市前，苹果在上个月已经实现10亿部iPhone手机活跃使用量的里程碑。Neil Cybart 还表示，尽管苹果公司已决定停止报告iPhone数字，但他认为苹果已达到iPhone销售的峰值。

Cybart认为，苹果的装机量是一个关键的数据，也就是活跃用户。他通过估算那些购买新iPhone的用户与那些购买二手iPhone的用户--或者是从家人和朋友那里流传下来的手机来计算。苹果2018年决定停止报告iPhone单位销量，是因为iPhone销量已经达到顶峰。

果最后透露的数字是15亿台活跃的iOS设备，高于一年前的14亿台--当时该公司透露，其中有9亿台是iPhone手机。他的计算模型与苹果公司2019年的声明相吻合，即在本财年开始时有9亿部iPhone手机在使用，从此处推断，全球现在有超过10亿部iPhone设备。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果iPhone活跃用户超10亿 这并非iPhone 12的功劳http://news.zol.com.cn/755/7551495.html