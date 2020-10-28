EMUI 11就是鸿蒙前奏 华为手机全面升级鸿蒙OS稳了

曾几何时，在那个特殊的背景下，华为鸿蒙系统的呼声何等之高。网友苦等许久不禁要问，鸿蒙究竟何时出世？其实随着EMUI每一次版本的更新，鸿蒙都离我们更近了一步。华为消费者BG软件部总裁王成录正式解答：自EMUI 11开始，和鸿蒙之间的关系越来越紧密。



华为EMUI 11就是鸿蒙前奏

在此前不久发布的华为Mate 40系列新一代旗舰手机上，即将搭载最新的EMUI 11系统。不过从底层架构上，EMUI仍属于安卓。EMUI 11开始，和鸿蒙之间的关系越来越紧密，比如分布式技术重用了鸿蒙的框架，再比如性能、系统调度等等的变化，都继承了过来。

也就是说，EMUI 11、鸿蒙在基本技术上的重用度越来越高。甚至从某种程度上来讲，EMUI 11就是鸿蒙系统的前奏。很显然华为目前也在进行着潜移默化的逐步实现自主替代的工作，只是策略上比较温和，从逐步重合到逐步转移，最终慢慢实现完全鸿蒙化。



华为EMUI 11就是鸿蒙前奏

就在此前不久的华为开发者大会上，华为消费者业务CEO余承东曾经表示华为手机明年将全面支持鸿蒙OS 2.0。日前，鸿蒙OS升级机型在网上曝光，这次升级也是分批次进行，而搭载麒麟9000处理器的设备将率先升级。

如无意外，首发麒麟9000系列的华为Mate40系列将会是首批更新机型之一，该系列手机将在10月30日在国内正式发布。根据日程，鸿蒙OS 2.0 Beta测试版先期登陆大屏、手表、汽车，12月份进入手机，明年的华为智能手机将全面支持鸿蒙OS 2.0。



华为EMUI 11就是鸿蒙前奏

根据这次曝光的信息，搭载麒麟9000的机型将会在第一批升级鸿蒙OS，其次是麒麟990 5G，第三批是搭载麒麟990、麒麟985和部分搭载麒麟820的设备，第四批是另外一部分麒麟820机型、麒麟980和部分麒麟990机型，最后是麒麟810和710的相关设备。

这下网友们可以放心了，明年华为手机全面升级鸿蒙系统，稳了！



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