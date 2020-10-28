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    嘴上说iPhone 12各种不好 苹果却悄悄加单200万部

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    回顾iPhone 12自正式上市以来的风评，什么边框割手、5G发热、续航尿崩，几乎没有一样不是黑的，但这依然难以掩盖iPhone 12热销的真实现状。批评者们似乎都在忙着过嘴瘾，而苹果却忙着悄悄给产业链供应商施压，iPhone12悄悄加单200万部！

    嘴上说iPhone 12各种不好 产业链却悄悄增加200万订单
    iPhone12悄悄加单200万部

    从从iPhone产业链传出消息称：由于销售火爆，iPhone 12 加单了！为此有记者特意采访业内人士证实了这一消息，目前有说法苹果确实增加了200万的iPhone 12订单。根据此前的消息称，苹果要求供应商今年生产7500万-8000万部5G手机，而这个数字再度加码。

    信达证券预计，苹果今年第四季度供应链订单在8000万至8500万部，2021年销量有望达2.3亿-2.4亿部。其实与去年同期的iPhone 11达到7500万部的销量来比较的话，其实iPhone 12的未来还没证实发挥出来，因为目前iPhone 12受限于产能还没完全放开供应。

    如果按照这样的趋势发展，今年的圣诞节iPhone 12可能会在全球市场迎来第一个高峰，让我们拭目以待。iPhone12悄悄加单200万部，可能是为了双11有备而来。

    苹果iPhone 12（4GB/128GB/全网通/5G版） A14仿生芯片，超视网膜XDR显示屏，超瓷晶面板，双模5G

    苹果iPhone 12（4GB/128GB/全网通/5G版） A14仿生芯片，超视网膜XDR显示屏，超瓷晶面板，双模5G

    [经销商] 京东商城

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