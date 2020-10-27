紫光同芯中标中国移动物联网7000万颗eSIM晶圆订单

紫光国微官方宣布，紫光同芯独家中标中国移动物联网有限公司7000万颗eSIM晶圆大单。





紫光国微表示，近日，在中移物联网有限公司“eSIM晶圆采购项目”招标中，紫光国微旗下紫光同芯作为第一中标候选人，独家中标4000万颗消费级eSIM晶圆、3000万颗工业级eSIM晶圆采购大单，助力中国移动成为专业的eSIM物联网解决方案提供商。

比起实体 SIM 卡，eSIM 卡有着诸多优点：

首先，对用户而言，eSIM 卡是将存有用户身份信息的芯片直接嵌入到设备主板上，无需用户进行物理插拔，实现了电子化和无卡化。

第二，对终端设备商来说，在进行设备的主板设计时，无需再专门预留卡槽，提高了设计的自由度。

第三，由于 eSIM 卡内嵌于主板上，极大地改善了抗震和防水能力，特别适用于复杂、严苛环境中的小型电子设备。

第四，eSIM 卡并未与特定运营商绑定，用户可在不同运营商之间随时切换。

随着 5G、万物智联时代的到来，在物联网设备领域，eSIM 卡更是充分发挥了自身的优势。例如，智能手表和运动手环等物联网设备，具备体积较小、抗震要求较高和存储需求较低的特点，eSIM 卡恰好与其无缝对接。

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