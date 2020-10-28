早报：上海地铁禁止手机外放 iPhone12加单200万台

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

iPhone12销售远远超出苹果想象的火爆，现在苹果又要继续增加产量了。



销售火爆超预期 iPhone12加单200万部





据上海证券报消息，从iPhone产业链人士透露：由于销售火爆，苹果iPhone12加单200万部，并且看好苹果各产品线明年的出货量。由于这一代iPhone12基于多机型组合、支持 5G、减薄减重、存量机型更迭等因素，信达证券认为苹果iPhone 12销量有望超预期。

小米在智能手环上一直发力颇多，最近他们又要推出一款新品。



小米Watch Lite通过FCC认证 或定名Redmi Watch





近日，两款型号为REDMITW01和 REDMIWT02 的设备已通过工信部入网认证，小米 Watch Lite也获得了联邦通信委员会 （FCC） 的批准，该智能手表的一些细节被放出。该智能手表国内定名可能为 Redmi Watch。Redmi 预计将在年底前举办 Redmi Note 系列新品手机的发布会，这款智能手表可能同时公布。

骚扰电话谁都烦，尤其是各种推销电话，北京链家最近就有新举措。



北京链家将取消电话营销： 1个骚扰电话赔100元





据北京日报报道，北京房地产经纪机构链家对外宣布，从2020年11月12日（含）起，北京链家在职经纪人未经客户同意，禁止对客户进行电话营销活动，否则每个来电号码赔偿100元。如果消费者遇到类似电话营销的情况，可以保留相关证据，通过链家网或客服电话投诉。

华为在手机领域研发了许多技术，其中也包括图形技术。

华为推出凤凰引擎技术 手机可实现实时光线追踪





据华为官方的消息，10月22日，华为凤凰引擎专家在Chinagraph2020中，发表了《华为凤凰引擎-图形技术演进趋势》演讲。向现场学者和嘉宾展示了华为凤凰引擎的实时光线追踪及其他关键技术。这位专家在现场的华为手机上展示了 1080p/60fps 的实时光线追踪 Demo。

《刺客信条》在前几年推出电影之后，现在即将推出真人电视剧。



育碧联手NetFilx 推出《刺客信条》真人剧





育碧和Netflix今天宣布共同合作，将推出《刺客信条》系列的多部剧集，包括真人剧和动画剧。《刺客信条》真人剧将由育碧影视公司的杰森 · 奥特曼和丹妮尔 · 克瑞尼克担任执行制片人。

锁网手机一直对用户是一个困扰，最近英国推出新的举措。

英国明年禁止销售有锁手机 iPhone也在其列





据外媒sly news报道，英国电信监管机构 Ofcom 已经确认，将禁止手机运营商在英国销售锁网的手机，以便于用户更容易交换运营商网络。Ofcom于去年12月首次公布这一禁令计划，现在正式确认，该行政令将从2021年12月开始实施。

地铁外放一直成为困扰许多人的问题，现在有了新的措施。

12月开始 上海地铁将禁止手机外放





据澎湃新闻报道，近日，上海地铁不少车厢内都贴出 “使用电子设备时禁止外放声音”的标识。上海交通委官网公开信息显示，12月1日起，新修订的《上海市轨道交通乘客守则》将正式实施。其中新增了针对手机等电子设备声音外放的禁止条款。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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