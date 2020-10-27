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    iPhone 12实测最抗造 Pro版抗摔结果很意外

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    在苹果发布会上，官方介绍iPhone 12的边框设计是为了更高的强度而生，并不是单独为了复古或者视觉效果。知名保护机构Allstate Protection Plans对iPhone 12和iPhone 12 Pro做了全面的抗跌落测试，测速结果iPhone 12确实很抗造，但iPhone 12 Pro却是个意外。

    iPhone 12实测最抗造 Pro版抗摔结果很意外
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    这项跌落测试的跌落高度设定为6英尺，大约为1.829米，每台手机分别从正面、背面、侧面三个角度朝水泥地面砸下。正面跌落测试部分，iPhone 12仅边框和边角处出现轻微碎裂，而iPhone 12 Pro正面跌落屏幕碎了一半，测试结果令人感到意外。

    iPhone 12实测最抗造 Pro版抗摔结果很意外
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    而在侧边跌落的部分，iPhone 12出现了明显的痕迹，但事实上iPhone 12 Pro更坚固、造价更高的不锈钢边框也不能幸免。而更令人感到意外的是背部的跌落测试，iPhone 12基本完好，但iPhone 12 Pro却基本全碎了，甚至连镜头模组也没能幸免。

    iPhone 12实测最抗造 Pro版抗摔结果很意外
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    综合以上测结果表明，Pro版的不锈钢边框最大的优势就是好看，其次iPhone 12您还是得配个手机壳，Pro版更不建议裸奔。

    苹果iPhone 12（4GB/128GB/全网通/5G版） A14仿生芯片，超视网膜XDR显示屏，超瓷晶面板，双模5G

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