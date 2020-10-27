AMD同意以350亿美元的全股票交易收购赛灵思

本月早些时候，有消息称AMD正在就收购(Xilinx)进行深入谈判。据路透社今天报道，amd周二表示，已同意以350亿美元全额收购。AMD 预计该将在2021年底完成，合并后的公司将拥有13,000名工程师，采取全部外包的生产策略，主要依靠台积电进行生产。





根据协议，股东可用一股普通股换取约1.7股 AMD 普通股，对估值为每股143美元，较其10月26日收盘价114.55美元溢价约24.8%。AMD 股东将拥有合并后公司的74% 左右股权，股东拥有其余26%。

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