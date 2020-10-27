上海地铁将禁手机外放 经常外放刷抖音的人请注意

抖音快手等短视频火了，给我们的生活带来了更丰富的娱乐，但也带来了一些困扰。尤其是在公共场合非常大音量刷抖音的现象屡禁不止，给很多人造成了严重的困扰。近日上海地铁不少车厢内都贴出“使用电子设备时禁止外放声音”的标识，上海地铁将禁手机外放被网友怒赞。



上海地铁将禁手机外放

可以说上海地铁将禁手机外放是非常合理且人性化的做法，突出了一个明文城市该有的风貌。网友们总是喜欢以素质高低来评判别人的行为，其实在笔者看来，所谓的素质高最起码就是要做到自己的行为不要影响到别人，上海地铁将禁手机外放便是一个典型的例子。

上海地铁将禁手机外放有法可依，12月1日正式实施的《上海市轨道交通乘客守则》，第九点第七条写明，禁止使用电子设备时外放声音。 上海市交通委官网 截图据上海交通委官网公开信息显示，12月1日起，新修订的《上海市轨道交通乘客守则》将正式实施。



上海地铁将禁手机外放

上海地铁将禁手机外放，不少市民都表示赞同，他们认为电子设备声音外放会对其他乘客造成影响，应该尊重他人，保持安静。

谈到上海地铁将禁手机外放这话题，还有网友引用了在日本的地铁车厢内，很少听到有人打电话，外放手机声音，乘客多数都在低头看手机或是闭目养神，“地铁静音车厢能否实行，归根究底要看市民的素质和意识。”

上海地铁将禁手机外放，对此您有怎么看待，您会按照此规则执行吗？

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