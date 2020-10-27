怎样查车辆搭载哪家电池？攻略看这

前阵子，一家造车新势力品牌接连曝出，半月上演“三连烧”，引起不少消费者的关注，也反复撩拨着公众对于电动汽车安全的神经。

从中也可以看出，动力电池的安全性，对于整车安全具有至关重要的意义。而我们消费者，在买车时，除了听销售人员的宣传之外，怎么才知道自己的车辆，搭载是哪家的动力电池呢？毕竟还有一款车，还有搭载几家品牌电池的情况。





最简单的办法，查看车辆合格证。

根据官方的定义，“汽车合格证”是机动车整车出厂合格证明，系机动车生产企业印制并随车配发的载明车型、检测数据及配置信息的证明文件。

以长城欧拉R1的合格证为例，上面载明有“储能装置生产企业：宁德时代（单体）、蜂巢能源科技（总成）”。

意味着电池包是蜂巢能源公司制作封装。当前，国内众多车企，包括特斯拉在内，都采用此种办法，使用外购电池专业制造企业提供的电芯，自己制造PACK电池包。

但是，有些车辆合格证上，不载明电池单体的生产企业，比如特斯拉，这对于消费者和电池供应商来说，都是不够友好的做法。即使车辆合格证上看不出来电池提供商，那么还有第二种更为准确严谨的方法。

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