中国空间站拒绝美国 网友欢呼报复成功 原因没这么狭隘

今日，中国空间站拒绝美国的消息不胫而走，引发了全网的讨论。尤其实在美国屡屡打压中国科技企业的大背景下，很多网友欢呼中国空间站拒绝美国真是扬眉吐气。但其实中国空间站拒绝美国的真正原因并非报复，实际上是因为美国团队参与申报的项目在科学价值和技术层面没达标。



中国空间站拒绝美国

去年6月，中国载人航天工程办公室与联合国外空司就联合对外公布，来自17个国家、23个实体的9个项目成功入选中国空间站第一批科学实验项目，这是中国载人航天工程首次通过联合国进行的大规模国际合作。

那么中国空间站拒绝美国又从何谈起呢？中国载人航天工程总设计师周建平直言：“我们没有排斥任何国家，也没有限定任何范围，有美国团队参与申报的项目。从科学价值和技术考量来讲，美国的项目没达到要求的标准。”



中国空间站拒绝美国的真正原因

另据中国载人航天工程办公室副主任、载人航天工程新闻发言人林西强介绍，我国空间站选项目，是有一套严格遴选标准的。

首先，要符合联合国和平利用外太空基本原则。

第二，项目的科学意义要突出，能够大幅带动相关科学技术领域进展，或能有效促进项目申请国家的航天科学技术发展和科研能力提升。

第三，技术方案要合理可行，具有良好的工程可实施性，不对空间站构成威胁。

最后，能够自行承担项目研发经费。

所以，每一个入选的项目都得完全符合上述要求，才能搭上中国空间站的车。



网友调侃中国空间站拒绝美国

尽管有网友看后调侃称，此举“扬眉吐气”，报了当年“中国申请加入国际空间站被美国拒绝”的仇，让你当初“爱答不理”，现在的我“高攀不起”。但其实中国空间站拒绝美国的真实原因却并非如此。

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