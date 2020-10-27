中关村在线消息：今日据悉，一位爆料者在YouTube上曝光了TCL一款类似概念型的手机，该机采用全球首款6.7英寸的AMOLED云卷屏，最大6.7英寸，最小4.5英寸。











TCL全球首款卷曲式手机真机曝光

知名消息人士兼DSCC创始人Ross Young表示，想看到这些设备上市，我们可能不会等太久。



此次泄露视频疑似华星光电官方概念展示视频，从视频中可以看到，该手机采用了全球首款 6.7英寸的AMOLED云卷屏，创新手机变化形式，可承受20万次滑动。

之前在10月22日的DTC2020大会上，TCL华星发布了多款创新型产品，例如全球首款 17”打印式 OLED卷轴屏、全球首款6.7”AMOLED云卷屏、全球首款48”8K In-cell Touch AM Mini-LED背光曲面车载屏、全球首款142”IGZO玻璃基主动式MLED显示屏。

还有爆料称，继折叠屏手机成功之后，三星计划在2021年推出全球首款可滚动智能手机，同时三星与LG类似的专利也有公布，且三星已于2016年展示过相应的卷曲式手机屏幕原型，但三星方面尚未公布任何信息，但不排除三星机型早于TCL机型上市的可能。

（文中图片来自互联网）

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