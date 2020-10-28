中视频头上三把刀 精致付费内容不敌轻度娱乐

短视频已经是现在主流的娱乐方式，众多玩家都希望能够挤进这片红海。然而，也有一些公司想要开辟全中视频市场。但现在已经有一些厂商进入了中视频市场，并且早早夭折了，这种现象怎么造成的呢？是因为中视频头上顶着三把刀。





三把刀刀刀见血

制作成本过高、用户付费、与碎片化时长不同步，这三把刀直接捅向中视频的商业模式和生态链，刀刀见血。

上周，海外的新兴短视频平台Quibi对外宣布，他们已经正式关闭。这一短视频平台在今年4月份推出，仅仅运行半年的时间，毫无疑问是迄今为止最短的流媒体服务之一。

尽管Quibi一直号称自己做的是短视频，不过从时长来划分，Quibi平台上无论是电影电视剧还是纪录片，时长大概在10分钟左右，有些甚至是从一部120分钟的电影剪辑划分而来。因此，Quibi提供的其实是中视频资源，只不过借用了短视频的一个噱头。

其实不仅仅是海外公司进入中视频市场，国内的各个短视频巨头也希望能丰富自己的产品线，并发力中视频市场。在运营发展的过程中，国内公司也遇到了一些与只存活半岁的Quibi出现的类似问题。

成本大于短视频10倍以上

短视频几乎可以说是0成本，就算是短视频，假如可以把短视制作成本量化，中视频相比短视频成本策划、道具、拍摄等成所有制作费用起码在百倍以上。大部分提供中视频内容的平台，主要靠自制来吸引用户。这些自制内容无一例外都需要大量的资金来支撑。有些中视频需要购买相应的版权，直接生产的成本则会更高。

一听要付费用户就不点了

从中视频成本引发出的另外一个问题就是付费机制。以Quibi为例，精品项目中每集成本约为750万美元，每分钟高达12.5万美元。这样高的一个成本必然需要一个成熟的付费机制来使得整个公司继续运转下去。

可惜的是，新冠疫情的到来让Quibi的如意算盘落空。出现了付费订阅之后，用户使用热情就被浇灭了。尽管每个月费用仅有4.99美元，但由于内容质量不足以吸引用户在这样的一个经济大环境下付费购买，直接导致了项目的结束。

国内的一些视频平台也进行了类似的尝试。相比之下，这些尝试更加的轻量化，不会出现Quibi如此烧钱的局面，但最终还是卡在了付费的这一关。

精致内容打不过轻度娱乐

相比短视频，中视频在时长上提升之后，伴随而来的就是内容的精致化。与长视频不同的是，中视频仍然要去与短视频竞争碎片时间，比如挤地铁等公交这样的零碎时间。

可惜的是，大部分人在消磨这样的碎片时间还是更愿意去接受一些不用进行过多思考的内容。存在一些特殊案例，但大部分人并不太会接受用零碎时间观看一部10分钟左右的纪录片。这样的结果使得中视频的发展愈发尴尬。

三把刀已捅死中视频

中视频其实是短视频出现之后诞生的一种概念，用户并非没有这样的需求，只是依旧采用过去长视频或者短视频的运营方式来对待中视频，显然是行不通的，这也是为什么Quibi最终早夭而亡。中视频所面临的这三把刀，哪一把也放不下，从头顶己插入了心脏，中视第一战役以失败告终。

结语

三重困境制约了中视频的发展，目前来看这一行业很难继续维持下去。

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