蚂蚁集团上市：员工激励人均超800万 马云将成全球第11大富豪

10月27日，蚂蚁集团宣布IPO初步询价完成，最终A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元，较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。按照此发行价，蚂蚁集团的员工及顾问共计可获得约1376.9亿元人民币，人均超800万元。



员工激励人均超800万 马云将成全球第11大富豪

根据蚂蚁集团招股书内容显示，截至2020年9月30日，经济受益权激励计划项下的经济利益所对应发行人股份合计30.79亿股，其中授予蚂蚁集团的员工及顾问的比例约为65%。按照68.8元的发行价计算，蚂蚁集团的员工及顾问共计可获得约1376.9亿元人民币。

马云所持股份价值约274亿美元，总身价达到716亿美元，成为全球第11大富豪，同时超越马化腾再次登顶中国富豪第一名。蚂蚁集团方面并未披露员工激励人数。按照目前员工数计算，蚂蚁集团人均可摊到826.48万元，当然这只是人均的一个数值。



马云将成全球第11大富豪



阿里巴巴告称，公司认购7.3亿股蚂蚁集团A股股份，按发行价每股人民币68.8元计，认购事项的总对价约502亿元。本次发行后阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8％的股权，或31.2％的股权（若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份）。

同时，马云持股蚂蚁集团8.8％，基于公布的发行价，这些股份价值274亿美元。这将使得马云的总资产达到716亿美元（约合人民币4805.7亿元），使其超越甲骨文公司创始人拉里·艾里森等，成为全球第11大富豪。

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