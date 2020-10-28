iPhone 12被小姐姐一脸嫌弃 没想到iPhone 11销量反超

自从本月iPhone 12正式发布以来，可以说引发全球关注屡屡登上了热搜榜的头条。iPhone 12如此之高的热度，以及首次提供对5G网络的正式支持，这让很多人又有了换手机的冲动。身边不断有好友问我iPhone 12值不值得买，而我看到iPhone 11销量逆袭反超。



iPhone 11销量压过iPhone 12（截止10月27日）

截止至10月27的京东的销量数据表明，在iPhone 12发布之后，反而引发了iPhone 11的热销。人常言“数码产品买新不买旧”，这种反常的行为既然存在便必定有其原因。但是如果我们设身处地的细细思量，其实不难发现iPhone 11的性价比和实用度都不低。

首先不得不说的就是价格部分，以京东平台为例，就在iPhone 12发布的同期，iPhone 11进行了更大幅度的优惠促销力度。128GB的iPhone 11到手价为4799元，而同为128GB的iPhone 12则要6799元，两者之间的差价不多不少刚好2000元。

从这个高达2000元的差价上不难断言，iPhone 11可以说是苹果历史上最悲催的一代产品，因为5G的缺失导致其价格从上市破发并一路下滑。但也正是因为这一点，令今时今日的iPhone 11成为性价比最高的一代，毕竟作为iPhone体验是有充分保证的。



128GB版iPhone 11价格一路向下

当然要加上一个限定条件，前提是你暂时不需要5G。



那么，你真的需要5G么？如果把这一点作为一道分水岭，用户们也在产生巨大的分歧。有人说平时大部分时间都在家里和公司，路上也是开车，4G够了；也有人说身居四五线城市，5G网络都没覆盖到，跟我谈5G太过滑稽；还有人说2年后再换，5G刚好成熟。

当然，有人说4G变得越来越慢，不升级到5G兼职没法用；也有人说装宽带送的免费5G套餐流量，不用白不用；还有人说没得办法啊，现在运营商已经没有4G套餐可选了，新用户没有选择的余地。中国市场庞大，即使是否支持5G各占一半，均有庞大的用户群体。

我们无权评判别的需求，只要按需购买就是理性的消费。只是有一点，如果您寄希望于iPhone 12来获得最佳的5G体验，可能会稍稍打一些折扣。毕竟5G续航锐减已经实锤，这让iPhone系列原本就不怎么强的续航能力更加雪上加霜了，充电宝算是甩不掉了。



5G很快但也很贵外加续航尿崩

其实说到底还是钱的问题，如果不是心疼这2000元的差价，如果不是中国移动北京5G套餐最低129元每月起，即使iPhone 12发热大一些、续航差一些其实也都无伤大雅。如果单纯为了5G，隔壁5nm 5G SoC麒麟9000都来了，比不外挂7nm的高通X55香？

至于性能，无差啦！iPhone 12的5nm工艺A14确实厉害，但iPhone 11时代的A13芯片早已一骑绝尘了，还没听说有什么应用是A13芯片跑不动的，况且现在还有大量的A9芯片的iPhone 6s/Plus还在服役，iPhone 11对于绝大多数人而言绝对是过剩一般的存在。

对于大部分人来讲，一部手机无非也就两三年。对于苹果iPhone而言，24期免息几乎人人都能买得起。如今民众的消费理念趋于理性，手机无非就是一部社交和娱乐工具，只要能满足个人需求和良好体验当然越便宜越好，这或许就是iPhone 11热销的根本原因吧。



用户放弃iPhone 12的真实理由

靠墙想了想iPhone 12或许最无法拒绝的理由就是重新采用高通基带，有可能会改善信号差的问题，但如果您在抱怨iPhone 11的信号问题的话，可能iPhone 12也未必会有太大改善。一盆冷水泼下，因为目前已经有微博大V爆料iPhone 12信号改善并不明显。

而根据我此前的亲身经历，即使高通基带的iPhone 8P信号也比华为M20P差太多，我每天从家出门两步手机同时从电梯出来的情况下，华为几乎秒连很快就能重新恢复网络连接，而iPhone 8P有时要找网超过1分钟，iPhone信号差绝对不只是基带的事儿。

最后整体来看，其实旧款iPhone持续热销的现象并不鲜见，比如在iPhone Xs时期还能在京东买到iPhone 6s新机，且销量不低。不同的是iPhone 12的到来让价格重新回归坚挺，未来像iPhone 11降幅这么大的iPhone或许不再有，且行且珍惜吧！



iPhone 12被小姐姐一脸嫌弃

小姐姐：“我要紫色的滴，iPhone 11才有！12那个什么蓝，也太丑了吧！”（一脸嫌弃……）

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