中国空间站:拒绝美国加入 申报不达标

20世纪90年代，以美国、俄罗斯为首，包括加拿大、日本、巴西、欧空局等共16个国家和组织参与研制国际空间站(ISS)，中国也曾经申请加入，但被拒绝。而在2022年前后，中国自己的空间站即将建成，国际空间站则面临退役。

今天，一则“中国空间站将美国拒之门外”的消息广泛流传。据称，中国已经收到了27个国家参与中国空间站项目的申请，经过评核后批准了18个国家进驻的资格，而美国被直接拒绝。

消息传出后，有网友在评论区对起了对子，别说还挺押韵：

天道好轮回，苍天绕过谁。

不信抬头看，那是CHINA的空间站。

据媒体报道，中国空间站项目确实拒绝了美国，但不是为了“报仇”，而是因为美国团队参与申报的项目在科学价值和技术层面没达标。

其实早在去年6月，中国载人航天工程办公室与联合国外空司就联合对外公布，来自17个国家、23个实体的9个项目成功入选中国空间站第一批科学实验项目，这也是中国载人航天工程首次通过联合国进行的大规模国际合作。

当时，中国载人航天工程总设计师周建平就被问到有没有排斥美国的项目，他直言：“我们没有排斥任何国家，也没有限定任何范围，有美国团队参与申报的项目。从科学价值和技术考量来讲，美国的项目没达到要求的标准。”

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