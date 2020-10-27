国产OS开放下载！10多秒极速开机、兼容安卓

北京时间10月26日，麒麟软件宣布，银河麒麟操作系统V10已经开放产品试用申请与下载。

本次试用推出了三款产品，其中银河麒麟桌面操作系统V10、银河麒麟高级服务器操作系统V10分别推出了飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯六个版本，银河麒麟桌面操作系统V10.1则推出了AMD64版本。

据官方介绍，历经30余年研发和产品升级，全新一代麒麟操作系统不仅大幅提升了整体性能，更实现了移动应用兼容、云原生支持等重要新特性。

麒麟操作系统V10可实现10余秒极速开机，系统完全兼容安卓应用，集成了包括办公、图像、工程、教育11类近3500款小程序。









就在日前，麒麟软件正式发布了优麒麟20.10版本，这也是Ubuntu的官方衍生版之一，默认搭载最新Linux 5.8内核、UKUI 3.0桌面环境，拥有全新布局的任务栏和侧边栏，新增麒麟扫描、麒麟刻录、麒麟截图、麒麟应用安装器等应用软件，支持触屏手势功能、系统组件全局主题切换，同时修复了开始菜单、文件管理器、控制面板等大量问题，提供更加高效稳定的使用体验。

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