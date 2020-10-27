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    苹果三款新AirPods耳机曝光 Pro取消耳机柄、AirPods3改入耳设计

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日，据外媒最新报道获悉，第二代AirPods Pro、第三代AirPods以及第一代头戴耳机AirPods Studio有望在明年同步登场，并有不小的改动。

    苹果三款新AirPods耳机曝光 Pro取消耳机柄、AirPods3改入耳设计
    苹果三款新AirPods耳机曝光 Pro取消耳机柄、AirPods3改入耳设计

    其中AirPods Pro和AirPods之间继续保留降噪与否的区别，同时AirPods Pro将出现重大的外形调整，简单来说就是取消外露用于拾音等作用的长柄。

    至于普通款AirPods，外形则向现款Pro看齐，即耳机柄缩短，并支持可替换的耳塞，或要改入耳设计，新耳机会集成新一代的无线芯片。

    AirPods Studio头戴耳机，本来应该在几周内投产，不过苹果正在解决头枕太紧的问题。

    三款产品有望明年发布，其中第三代AirPods可能最先，随之登场的将还有价格介于99美元HomePod mini和299美元的新HomePod音箱。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果三款新AirPods耳机曝光 Pro取消耳机柄、AirPods3改入耳设计http://news.zol.com.cn/755/7550762.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7550762.html report 669 中关村在线消息：近日，据外媒最新报道获悉，第二代AirPods Pro、第三代AirPods以及第一代头戴耳机AirPods Studio有望在明年同步登场，并有不小的改动。苹果三款新AirPods耳机曝光 Pro取消耳机柄、AirPods3改入耳设计其中AirPods Pro和AirPods之间继续保留降噪与否的区别...
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