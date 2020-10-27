任天堂Switch Pro细节：性能更强、屏幕大提升

最新消息称，任天堂最近参观了面板厂商群创光电股份有限公司，暗示任天堂可能放弃现有的屏幕供应商夏普和JDI，转投群创光电，使用其mini LED技术，而不是当前使用的背光式720p LCD屏。



mini LED技术相比LCD和OLED技术有一些自身的优势，能让屏幕实现更好的屏幕背光，提高对比度，可能还有电池续航方面。如果任天堂Switch Pro真的拥有更好的硬件和支持4K分辨率，那么使用mini LED屏幕会更有意义，尤其是在电池续航方面。

除了任天堂外，苹果也即将在自家的新品中使用这样的屏幕。

在过去的几周时间里，业界有越来越多的人在谈论一款新的 Nintendo Switch 模式。最近有消息显示，任天堂正在要求开发人员准备好Switch游戏的4K分辨率，这表明新机型将是对当前市场上机型的实质性升级。

至于Switch Pro的CPU方面，外界猜测会基于NVIDIA Tegra Xavier SoC定mo制gai，其图形性能大致和Xbox One趋近。

Switch Pro的最终发售时间不详，据说会是在2021年的春季。

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