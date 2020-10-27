苹果史上最便宜笔记本来了:799美元

据传苹果将在下个月继续发布新品，大几率为ARM Mac笔记本。苹果提交给欧亚经济委员会的认证文档中包含两款全新的MacBook，这在很大程度上证实苹果下月将发布搭载自研苹果Apple Silicon的全新MacBook，而从爆料人的消息看，可能是11月17日。

鉴于欧亚经济委员会的认证通常是在发售日期附近(大约几周时间)，这与11月中旬苹果发布全新Macbook产品的消息比较吻合。

新品Macbook将是第一批上市销售的搭载ARM处理器的Mac电脑，符合库克在2020年全球开发者大会上的声明，即在今年年底前用户可以购买到内置Apple Silicon的电脑。

汇总目前的消息看，首款搭载Apple Silicon的MacBook起售价为799美元（约合人民币5600元），而13英寸MacBook Pro的起售价格为1099美元。

目前苹果提供的最便宜Mac产品是13英寸的 MacBook Air，售价为999美元，如果你是学生，教育折扣可以享受到899美元。

据悉这款基于ARM的MacBook运动了更强大的芯片，而且还很节能，同时让苹果以更低的起价提供，应该会让它成为一款极具吸引力的产品。

根据此前泄漏的成绩来看，搭载A12Z Bionic的 Mac Mini原生运行基准测试应用，成绩要比预期的高很多。

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