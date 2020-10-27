iPhone 12不贴膜的下场：用3天屏幕花了

昨天继iPhone 12掉漆事件后，再度陷入屏幕划痕门。有老外在美国当地购买的部分iPhone 12、12 Pro的屏幕上，已经出现了明光下可见的明显划痕。

目前曝出划痕的都是店内的展示机，考虑到展示机通常不太可能被前来体验的消费者用锐器（如钥匙、小刀等）接触，这样的耐划性还是挺让人担忧的。

其实不仅展示机，社交平台上一些用户也晒出了自己脆弱的iPhone 12屏幕，那画面“太美”……

我们知道，iPhone 12今年全系配备了超瓷晶面板，但它描述的是硬度，提高的是抗跌落性。不过在苹果官网，对于抗刮裂和划痕同样有描述，即双离子交换工艺进行了强化，可抵御日常磨损。

由于展示机和真机用料完全一致，且不会贴膜保护，对于普通用户来说，苹果的宣传只是一面之词，iPhone 12的屏幕依然脆弱，需要注意避免频繁接触钥匙、沙砾等物品。

此前，知名Up主MKBHD也在评测中提到了iPhone 12短短数天就出现划痕的问题，而根据MobileReviewsEh的莫氏仪测试，iPhone 12的屏幕，莫氏硬度仍旧是6，和普通玻璃无异。

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