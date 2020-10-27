中关村在线消息：近日据悉，海外知名消息人士进一步分享了据称是S21 Ultra 的高清渲染图和配置细节。







三星Galaxy S21 Ultra最新渲染图曝光 大L形相机模组亮眼

从最新晒出的渲染图看出，与此前曝光的消息基本一致，全新的三星GalaxyS21 Ultra除了将延续经典的Infinity-O中央挖孔屏外，更多的变化在于将采用全新的背壳设计。



其中后置相机模组不仅布局有所变化，采用倒L形四摄布局，而且其尺寸也更大，预计将提供卓越的拍摄实力。

另外，GalaxyS21 Ultra将提供红色、紫色以及深绿色三款配色。

据Ishan Agarwal最新给出的消息，再结合此前曝光的消息，全新的S21 Ultra的内部开发代号为 O3，型号SM-G998U，将采用一块6.8英寸AMOLED 2X显示屏，屏幕分辨率从120Hz升级为144Hz，配备全新的高通骁龙875和三星Exynos 2100移动平台。

GalaxyS21 Ultra的后置主摄为108MP像素的四摄相机模组，前摄 4000 万像素摄像头，电池容量 5000mAh，预装基于 Android 11 的 OneUI 3.0 系统。

据了解，全新的三星Galaxy S21系列旗舰有望提前至明年1月份发布，有关该系列更多详细信息，请感兴趣的朋友继续关注我们的后续报道。

（文中图片来自互联网）

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