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    外媒测试揭露iPhone 12日常使用两大隐患

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日，据外媒《Tom’s Guide》测试，iPhone 12若连上5G后，整体续航大约会比连上4G时少2小时，可能成为苹果用户外出使用时的隐患。

    外媒测试揭露iPhone 12日常使用两大隐患
    外媒测试揭露iPhone 12日常使用两大隐患

    测试显示，在相同的条件下，iPhone 12 Pro比iPhone 12续航力更好一些，除了在5G时续航能多上40分钟，4G之下也能拥有更长的1小时的续航。

    其具体数据为iPhone 12拥有8小时25分钟续航5G或10小时23分钟续航4G；iPhone 12 Pro则有9小时6分钟续航5G或11小时24分钟续航4G。

    相比之下，仅支持4G的iPhone11，则拥有11小时16分钟的续航，与iPhone 12 Pro在连上4G时相当，但还是比iPhone 12好得多。

    整体来说iPhone 12尽管电池电量相比前代缩水，但由于A14处理器的优化，仍与iPhone 11/11 Pro有相近的续航表现，但前提是必须连接4G，而非5G。

    除此之外，将iPhone 12拆解后也发现，iPhone 12相比前代，扬声器以及自家Taptic Engine震动马达的尺寸都比前代更小，预计将多少影响iPhone 12的震动手感以及音响外放时的听感。

    对于那些喜欢用手机外放听音乐的用户，也可能会有些影响，可能需要尺寸更大的iPhone 12 Pro Max才能解决。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：外媒测试揭露iPhone 12日常使用两大隐患http://news.zol.com.cn/755/7550741.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7550741.html report 950 中关村在线消息：近日，据外媒《Tom’s Guide》测试，iPhone 12若连上5G后，整体续航大约会比连上4G时少2小时，可能成为苹果用户外出使用时的隐患。外媒测试揭露iPhone 12日常使用两大隐患测试显示，在相同的条件下，iPhone 12 Pro比iPhone 12续航力更好一些，除了在5G时...
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