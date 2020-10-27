苏宁易购双十一补贴5G手机：平均每部手机补贴500元

没有高管出席站台，没有枯燥的行业数据发布，也没有宏大的战略规划，被取而代之的是，满屏消费者关心的好商品、好价格、好场景和好服务。

10月26日下午，苏宁易购在北京召开的2020年苏宁易购“双十一全民嘉年华”发布会上，郎永淳、罗永浩和贾乃亮将消费者在购物中最真切需要的干货一一列举出来。

这种完全站在消费者需求角度的发布会在电商行业中尚属首次。

五折房源、6.3折奥迪，海蓝之谜等大牌美妆列入百亿补贴范围

发布官罗永浩在谈苏宁易购双十一好价格时，重点提到苏宁易购“百亿补贴”计划，房子、汽车，还有各品类大牌商品都被纳入其中。

据悉，目前已有超过100个房产品牌参与了这次活动。碧桂园、富力、融创、绿城、首开等知名房企都给出了惊人的折扣，甚至有超500套特价房，补贴至5-7折。

汽车方面，苏宁易购集结30大品牌上百款爆款车型，参加百亿补贴。如，奥迪2019款Q2L e-tron纯电智享版，优惠89300元，折扣力度相当于6.3折。新宝骏小biu智慧汽车在苏宁独家首发，预定就享3000元优惠，外加2000元提车礼。另一款车型是广汽蔚来007，双11期间预定1万抵2万，0首付、还送4000元苏宁卡，而且苏宁易购还要送出2辆广汽蔚来007的半年使用权。

在家电3C方面，各大家电3C品牌，包括海信、Apple、三星、华为的新品都有大力度补贴。针对5G手机，苏宁易购的专项补贴平均到每一部手机补贴金额高达500元。

在日用百货方面，家乐福进口食品、进口红酒、锅具刀具、床品、卫生巾、面膜、洗护用品、收纳类用品等十几个分类低至5折。

诸如爆款产品，海蓝之谜面霜、雅诗兰黛小棕瓶、阿玛尼口红、资生堂红腰子等大牌美妆，此次也是苏宁易购双十一百亿补贴的重点之一。

除此之外，苏宁易购还有两个格外体贴的措施。在享受一大堆好产品同时，消费者可以获得3、6、12、24期的分期免息福利。同样，百亿补贴的补贴范围也扩大到苏宁易购的线下门店业态。

1000个买手团遍布全球，百万吨食材原产地直采

这个双十一，苏宁易购提出的组货主张是，只为生活提案。通过对全球、新鲜、智能、个性这四个大维度变化的洞察，努力完成让每个消费者兴奋的新消费企划。

郎永淳介绍说，苏宁易购不仅和全球数百家大品牌和供应商，达成了深度战略合作协议，获得品牌方官方授权，还通过1000个海外买手团队，在全球搜罗新品牌和新商品，把国外消费者喜爱的高颜值、高性价比好货，带给更多国内消费者。

同时，还将有100万件盐源苹果、100万件东北大米、100万件爱媛橙、超1600吨福建红肉蜜柚、超1000吨烟台红富士苹果，以及大量内蒙古乌拉特草原羊肉、宁德冰鲜黄鱼等原产地直采好货上线苏宁易购、进入家乐福超市。

发布会上，郎永淳称，今年双十一，苏宁易购还会上线大量个性和定制新品。它们是基于480万条活跃用户的有效评论和意见反馈，筛选出的26大类、168小类痛点，联合厂家进行研发的产物。

目前，苏宁拼购旗下3万家店铺、60家拼购村、71家拼工厂、35大产业带和各大OBM品牌等全面参战双十一，源头直采、产地直卖、工厂直造，集结超10万款小家电、生鲜、美妆、服饰等超低价爆款为消费者带来品质好货。

3000吨水果免费拿，退货上门取件不再收费

今年夏天，苏宁易购发布了全新的品牌心智“专注好服务”。

在发布会上，郎永淳宣布了苏宁易购双十一对苏宁易购SUPER会员宠粉福利。

在双十一期间，所有苏宁易购SUPER会员，都能享受到苏宁易购和万达电影、肯德基、海底捞、芒果TV、喜茶等一众品牌送上的联名福利。

不仅如此，11月9日，是苏宁易购的SUPER会员日，届时会放出100万份霸王餐，十余家头部大牌+新锐潮牌，都能0元抢购。另外，还有更多低至5折的会员权益，在11月5日开始放出，涵盖生活场景的方方面面。

值得一提的是，所有苏宁易购SUPER会员每个月都能领取100元生活津贴，领取后立马到账。无论是在苏宁易购、苏宁小店还是家乐福，苏宁线下的全部场景都可以无门槛享受。

当然，福利不止SUPER会员可以享受，双十一期间，所有用户都可零门槛参加苏宁易购准备的游戏和任务，商品轻松免费拿。

每个用户通过“人人皆可播”游戏做任务，即可获得53度飞天茅台、华为mate40pro等紧俏产品的抢购权。

此外，以今年大热的小苏农庄为例，双十一期间，苏宁免费送3000吨水果，用户通过玩游戏便可以免费领取新鲜水果。

郎永淳在发布会上还发布了一项苏宁易购全网首创的服务。

据介绍，今年双十一，苏宁易购特别推出了“0元取件”服务，消费者在苏宁易购主站购买的商品，收货次日起，7天内申请无理由退货，免费上门取件。退款申请只要审批通过，就立即退到账户，不需要经过商品退回之后再检查等等繁琐的流程。

全场景苏宁直播“搭”金字塔，推出5万多场直播

作为苏宁直播联合主理人的贾乃亮介绍，双十一期间，超级买手直播13天连播13场，他还会请他的很多大咖朋友们组成超级买手明星团，来为消费者甄选好礼。除此以外，超级买手直播间将精选推出1000款网红爆款和20亿诚意福利，价格保证低于市场价10%，品类囊括了生活的方方面面。

同时，今年双十一，苏宁直播将为消费者呈现一个全场景直播金字塔：2场超级秀直播、13场超级买手直播、200多场IP大咖直播、2000多场主题直播、3000多场品牌直播和5万多场“店播”“村播”。

然而，贾乃亮却表示，苏宁易购双十一的全场景不仅仅局限于此。

刚刚打进S10决赛的SN战队，将在11月11日开启虎牙直播首秀，和知名主播决战峡谷；PP体育也会在欧冠顶级赛事的直播间内奉上百万进球红包雨；全国各地的苏宁易购门店还将成为中超赛事的“球迷第二主场”。

另外，双十一期间，苏宁易购将首创的综艺电商融合直播规模继续扩大，并且连续举办两场超级秀。10月31日，第一场超级秀将登陆浙江卫视，11月10日，在北京卫视举办的第二场超级秀将连续5个小时嗨不停。

发布会现场开启双十一预售，单套房补贴超111万

俗话说，“三个女人一台戏”，在今年苏宁易购双十一发布会上，郎永淳、罗永浩和贾乃亮就诠释了一场三个中年男人的“好戏”。同样，这也意味着，今年苏宁易购双十一注定会有好事发生。

发布会最后一个环节，贾乃亮当即开启苏宁易购双十一预售，并送上福利。

据了解，此次苏宁易购开启的预售会场，共有单品超100000件，品牌超千个，包含手机、数码、美妆、汽车、房产等多个品类。相关预售商品也将进入百亿补贴会场，大牌、低价成为关键词。

值得一提的是，预售会场中，仅海南富力红树湾一套106平米的住宅，原价2157101元，预售价仅为1046194元，单套补贴超111万。

与往年不同的是，今年最大的一个变化是，在原本预售开启后只能等到11月11日当天付款的基础上，新增了10月31日至11月3日，共4天的付款时间，实现了双十一全流程的多次爆发。

此时此刻，苏宁易购双十一全民嘉年华已正式启动。

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