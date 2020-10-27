刷脸支付以及刷脸验证正在逐渐走入寻常百姓的生活，但其是否安全也一直成为业界争论的焦点。此前有小学生用照片破解丰巢刷脸，如今又有报道称：2元钱就能买上千张涉隐私人脸照。看到这样的报道很多人慌了神，这刷脸支付到底安不安全呢？



2元钱就能买上千张涉隐私人脸照

2元钱就能买上千张涉隐私人脸照并非危言耸听，由全国信息安全标准化技术委员会等机构成立的App专项治理工作组，发布了一份《人脸识别应用公众调研报告（2020）》。其中引用数据显示，2元钱就能买上千张涉隐私人脸照，存在安全隐患。

除了2元钱就能买上千张涉隐私人脸照之外，报告显示，有九成以上的受访者都使用过人脸识别，具体用途当中“刷脸支付”最为普及。不过有六成受访者认为人脸识别技术有滥用趋势，还有三成受访者表示，已经因为人脸信息泄露、滥用而遭受到隐私或财产损失。

仅凭一张照片就可以破解刷脸识别，这显然是有些刷脸终端并没有采用基于3D识别的刷脸技术，而是成本较低的2D识别。目前在支付宝的蜻蜓和苹果华为部分手机型号上都已经搭载了3D面部识别技术，比如苹果的Face ID，完全符合金融验证级别的安全需求。



2元钱就能买上千张涉隐私人脸照

以苹果和华为的手机的面部识别为例，他们的3D面部识别功能均基于3D结构光技术。3D结构光技术目前在安全级别较高的支付场景和高端手机等均有采用。

为了便于理解，我们不妨把“3D结构光”这几个字进行拆分和倒叙排列成“光、结构、3D”这些关键词，可以让我们更好理解其运行的逻辑。

简单来说，这项技术通过发射具有一定结构特征的光线，投射到用户面部。再通过摄像头感知面部的散斑，从而描绘出你面部的结构。这些散斑主要反馈的是面部特征的深度信息，所以相当于给你的脸建了一个3D模型，它是三维立体的。

因为光的传输速度很快，所以面部识别的速度可以达到毫秒级。同时因为这些光线的点阵密度极高，描绘的面部细节丰富且精准，因此安全性极高。又因为其采用主动发光的方式，不依赖环境自然光，即使在深手不见五指的夜晚也能实现安全识别。



2元钱就能买上千张涉隐私人脸照

重点在于3D结构光技术描绘的是3D立体模型，所以照片、视频上呈现的虽然是你的脸，但因为实际上还是2D平面结构，自然无法破解安全级别很高的支付级3D面部识别技术，因此从根本的逻辑上就不存在盗刷的可能。

只要你敢于想象，3D结构光技术几乎在各行各业都有发展的空间。也正是因为前景如此广阔，苹果才会在2013 年花费重金收购以色列传感器公司Prime Sense，并经过多年的潜心研发，最终在iPhone X上推出Face ID，震撼业界。

可能有的小伙伴就问了，这些3D面部识别技术，他们的差异究竟在哪里呢？这就要谈到目前三种常见的3D识别技术，即双目测距法、TOF飞行时间法，以及3D结构光。



2元钱就能买上千张涉隐私人脸照

双目测距法，即两个摄像头模仿人类双眼，通过不同的角度聚焦物体，从而产生物体的深度信息，再经过算法来实现面部识别。这种方式有一种严重的局限性，天黑时人眼的可视范围和视力会急剧下降，它也是如此，因此很难应用于安全级别较高的支付场景。

而3D结构光和TOF是目前更具优势的两种方式，他们都是3D成像原理，但却各有利弊。3D结构光是近距离散斑采集进行3D建模，而TOF是远距离光源采集进行3D建模。所以，3D结构光更适合近距离应用，而TOF可应用于远距离。

当然，在主流的应用场景中，谁也不会站在10米开外“刷脸”。所以一直引领创新的苹果公司在2017年发布iPhone X人脸解锁支付的时候，选择的是更适合的3D结构光技术，识别精度可以做到1mm以内，2元钱就能买上千张涉隐私人脸照，其实不必过分担心。



2元钱就能买上千张涉隐私人脸照

2元钱就能买上千张涉隐私人脸照，其实在支付级别的应用场景中，目前基本都是3D面部识别并且辅助了其他验证方式，单纯依靠2D的平面照片基本无法被盗刷。当然，任何方式都存在被破解的可能，比如高精度的3D面具其实存在破解的可能性，只是时间成本和技术门槛并非一般窃贼可以达到的。

那么2元钱就能买上千张涉隐私人脸照，您是否担心呢？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：2元钱就能买上千张涉隐私人脸照 刷脸支付安全吗？http://news.zol.com.cn/755/7550704.html