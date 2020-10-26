明年全球34%员工将永久在家办公 微软或打响第一枪

自疫情以来远程办公、云办公等创新模式不断推陈出新，也让人们对于是否可以永久在家办公产生向往。根据美国Enterprise Technology Research （ETR）的调查，明年全球34%员工将永久在家办公，相较今年整整提升一倍，因为疫情期间生产率有所提升。



明年全球34%员工将永久在家办公

明年全球34%员工将永久在家办公的调查结果是有客观依据的，ETR于9月调查了约1200名全球不同行业的首席信息官。这些信息技术决策者预计2021年永久性远程工作的员工占总员工的比例将达34.4%，较疫情前的16.4%提高逾一倍，这是生产率上升趋势的结果。

这些首席信息官还对2021年的业务前景表达了更强的乐观情绪，认为技术预算将增加2.1%；今年则是下滑4.1%，受疫情封锁措施影响。明年全球34%员工将永久在家办公，其实不仅可以提升员工的工作效率，也可以为企业节省运营成本。

在接受调查的首席信息官中，48.6%的人表示自从员工开始远程办公以来，生产率有所提高，只有28.7%的受访者表示生产率下降。明年全球34%员工将永久在家办公，或许真的是比较符合未来趋势。电信、金融和保险部门的IT部门的生产率提高显著。



明年全球34%员工将永久在家办公

既然明年全球34%员工将永久在家办公已经成为趋势，那么必然会有企业响应。此前不久，据国外媒体报道，微软将永久允许员工在家办公，一时间引发全球热议。微软目前允许员工在家自由工作的时间占其每周工作时间的一半以下，或者允许经理批准的永久性员工办公。

虽然大多数员工能实现在家办公，但有些职位却不可能实现永久性在家办公的过渡。微软将永久允许员工在家办公的同时，也强调了一些必须要到办公室上班的职位，包括那些需要访问硬件实验室、数据中心和面对面培训的职位。

其实早在几个月前，微软公司通知员工，其美国办公室最早要到 2021 年 1 月才会重新开放。微软最初在今年 3 月允许员工在家工作，但随着疫情在西雅图蔓延，微软强制执行了在家工作的政策。微软将永久允许员工在家办公，也是受到疫情的影响而做出的改变。



明年全球34%员工将永久在家办公

微软将永久允许员工在家办公的消息传开，但微软并不是唯一一个允许员工永久远程工作的公司。Facebook 正在将数万个工作岗位转移到远程工作上，首席执行官马克 · 扎克伯格向 The Verge 透露，在 5 到 10 年内，多达一半的员工可以远程工作。

随着互联网办公应用的不断发展，以及微软将永久允许员工在家办公的示范效应，远程办公的效率和企业成本都是传统模式所不能比拟的优势，同时远程办公还可以随时聘用受到地域影响的员工，各项数据化管理也会更为高效，明年全球34%员工将永久在家办公确实可行。

明年全球34%员工将永久在家办公，您又如何看待呢？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：明年全球34%员工将永久在家办公 微软或打响第一枪http://news.zol.com.cn/755/7550701.html