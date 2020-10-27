早报：苹果明年推两款AirPods 马云身家再次上涨

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

性能提升版Nintendo Switch的传闻一直出现，现在又有了新进展



新版Switch放出更多传闻 采用mini LED屏幕





据台湾《经济日报》披露，近期任天堂开始筹备明年推出的下一代 Switch 生产计划，计划导入更先进的 Mini LED 显示技术，因此到访中国台湾的群创光电供货，预示将引入新的供应商，此举将打破此前 Switch 由夏普、日本显示（JDI）两大日商供应的局面。群创总经理并未正面回应，但也未否认与任天堂接触，仅表示 “厂商来拜访，是很正常的事”。



明年的AirPods，苹果将做出更大突破。

苹果明年推出两款AirPods：高配版取消耳机柄





据彭博社的消息，苹果将会在明年推出两款AirPods耳机。新的AirPods将在设计上与当前的AirPods Pro相似，但耳机柄较短且可更换耳塞。虽然它可能会增加电池续航，但它不会包括Pro系列的更高级功能，例如降噪。另外，更新后的AirPods Pro将会更紧凑，完全取消耳机柄，并使用更圆滑的形状。

一加今天为他们的中端机阵容，再次加入了两款新机型。







一加今日为其中端的Nord系列增加了两款新机，N10 5G和N100。一加N100在英国地区的起售价为179英镑（约合1567元），而一加N10 5G 在英国起售价为329英镑（约合人民币 2880 元）。这两款机型将分别在11月发售。

过去两年时间里，滴滴一直在关注人们的安全。

滴滴程维：国内已有2.3亿人设置了紧急联系人





根据滴滴出行微信公众号的消息，今天，程维接受了新闻联播 “企业访谈”的专访，分享了滴滴出行在带动新就业、保障安全出行、提升出行智能化水平等方面的努力。程维表示2020年投入30亿用于安全科研和保障，现在国内有2.3亿人设置了紧急联系人，如果发生意外情况会多一分保障。

蚂蚁集团的即将成功上市，也正在带动马云的身家。

蚂蚁集团IPO带动马云身家 目前排名全球第11





蚂蚁集团今晚刚刚公布了IPO发行价，A 股为68.8元 / 股，H 股为80港元/股。蚂蚁集团的实际控股人是马云，持股8.8%。基于今日公布的发行价，这些股份价值274亿美元。这将使得马云的总资产达到716亿美元，成为全球第11大富豪。

三星后续还会为可折叠做许多改进，包括摄像头。

三星申请新专利 Galaxy Z Fold用上升降式摄像头





三星电子于今年4月在 WIPO（世界知识产权局）申请了一项名为 “包括滑动结构的可折叠电子设备及其控制方法”的实用专利，并于2020年10月22日公开。这是一款具对折型的三星可折叠智能手机，整体外观与Galaxy Fold和Z Fold 2相似，但增加了弹出式摄像头，弹出式摄像头与手机本身的宽度（折叠时）相同。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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