第八届公益论坛等大型活动线上举办

"云上沟通"成为主流，很多大型论坛活动从"线下"转移到"线上"，突破空间和时间条件限制，减少线下会面疫情传播风险。各行各业在通过"云论坛"、"云展示"、"云洽谈"、"云签约"等多种形式在顺利开展活动的同时，也推动了数据资源的合理利用。

近日，中国核学会近距离治疗与智慧放疗分会成立大会、第八届两岸公益论坛、福建省第十四届"书香八闽"全民读书月启动仪式等多场"线上+线下"活动成功举办。据了解，三场活动均由齐心集团旗下云视频服务商齐心好视通提供技术支持。

"云召开"——中国核学会近距离治疗与智慧放疗分会成立大会

为推动我国近距离治疗和智慧放疗的发展，加强行业内技术的合作与交流，同时提高放射治疗和近距离治疗在肿瘤综合治疗中的影响力，近日，由中国核学会近距离治疗与智慧放疗分会、中国同辐股份有限公司主办，北京大学第三医院承办的中国核学会近距离治疗与智慧放疗分会成立大会于北京"云召开"，由齐心好视通提供"云会议+互动直播"技术支持。

来自70余家会员单位以及国内放疗领域的100余名权威专家通过线上、线下两种形式同步参加会议。不同参会者可根据齐心好视通云会议平台上的身份权限参会，会议主讲者可控制所有参会者的发言权，保障交流会讨论有序进行。

会议交流过程中，主讲专家、教授等参会者使用齐心好视通云会议的文件共享功能为各参会方做了目前近距离治疗和智慧放疗的临床应用及学术科研现状的专题报告。活动现场，与会多方对齐心好视通的音视频质量表示肯定。

"云论坛"——第八届两岸公益论坛

近期，由中国宋庆龄基金会联合两岸及香港等八家机构共同主办的第八届两岸公益论坛在福建省厦门市举办。来自两岸三地的106家公益组织、高校、企业共150余名机构代表、专家学者和青年代表以线上、线下结合的形式出席论坛，并通过齐心好视通云会议在论坛中发表演讲，通过深入探讨和交流共同为促进两岸公益交流与合作贡献积极力量。

"云启动"——福建省第十四届"书香八闽"全民读书月

近日，以"学习新思想、共圆小康梦、书香伴我行"为主题的福建省第十四届"书香八闽"全民读书月正式启动，由齐心好视通提供云会议及互动直播技术支持。

此次启动仪式以福建省福州市为主会场，各社区市及平潭综合实验区为分会场，实时传播主会场与各分会场活动实况。福建省委常委、省委宣传部邢善萍部长、福建省全民阅读工作组委会成员单位的代表、2020年福建省全民阅读"七进"示范点代表、福建省驰援武汉的医护人员代表，以及出版社、各界读者代表参加了主会场的活动。

数字技术的飞速发展促使各领域机构、企业积极"上云"。众多企业已通过信息化、数字化、智能化技术改变传统的线下活动方式，拓宽多场景应用范围，与云视频服务商共同打造突破时空界限的"云上活动"，创造更专业、高效、便捷的云端体验。

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