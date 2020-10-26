拼多多联合湖南卫视推出“双·11超拼夜”：顶流明星同台，全网瓜分10亿红包！

10月23日，拼多多宣布将联合湖南卫视在11月10日晚黄金档举办“双·11超拼夜”晚会，携手数十位人气明星为消费者带来精彩纷呈的表演，并送出重磅福利。



晚会将以提振消费信心为主题，通过线上线下零距离互动的形式，现场送出10亿现金，更有新人9.9元红包、百万免单等福利活动，让消费者的双·11既实惠多多，也乐趣多多。拼多多“百亿补贴”也将挑选消费者呼声最高的爆款商品，打造击穿行业底价的“必买清单”。





▲10月23日，拼多多与湖南卫视共同宣布，将在11月10日晚黄金档举办“双·11超拼夜”晚会。

拼多多副总裁陈秋表示，“双·11超拼夜”晚会作为拼多多双·11大促的重要环节，代表着平台对于这次消费盛宴的态度。“本次双·11过程中，拼多多的一切优惠都将以最简单的方式面向用户，消费者不用做满减计算题，看到的即是最优价。”

据悉，今年双·11拼多多将继续与各大品牌商联动，为平台近7亿消费者带来目前市场上最热门、需求度最高的产品。其间，平台将在“百亿补贴”的基础上持续加码，在手机、家电、数码、美妆、母婴等领域，针对消费者关注度较高的热门商品，提供无上限的消费补贴。

“作为疫情之后最大的消费季，拼多多用这样一场购物盛宴点燃消费者购物热情，增强千万商家的信心。”陈秋表示，“除去一如既往的‘无套路、无惧比价’方式外，今年双·11拼多多将会引入更多线下工厂、商家、农民参与其中，给各企业提供辗转腾挪的空间，也给消费者更多选择，进一步激发国内市场活力和有效需求。”

颠覆组合、跨界合作，花式上演顶级秀

本次“双·11超拼夜”由湖南卫视和拼多多联袂推出。晚会由顶级精尖制作团队鼎力打造，并汇集了众多国内外顶流明星，再加上沉浸式舞美、音效的加持，将为消费者带来一场边看、边玩、边购物一体化的超级盛宴。

据悉，晚会融合了经典歌曲演绎、人气组合舞台battle、明星PK带货等形式，消费者通过多场景、多屏的实时互动，实现玩得开心，买得实惠。

与往年晚会艺人多以“个人形象”呈现的形式不同，今年“双·11超拼夜”这些炙手可热的明星也“拼”了起来，不同领域、不同形象、不同性别的明星们跨界拼搭，合作带来好看好玩好买的演出现场。

当晚的晚会还将融合超强互动元素，线上线下零距离互动，让观众仿佛置身拼多多打造的超级商超，生活化的场景和生动的表演将为观众带来沉浸式体验。

百亿补贴10亿红包，玩法简单优惠空前

此次“双·11超拼夜”的一大亮点就是回归大促的本质，无套路降到底，真实惠不用算。晚会期间，新注册用户就能获得9.9无门槛红包，更有10亿现金红包全网瓜分。用户组队参与赛车PK，即有机会赢得1111元现金。覆盖科技、数码、家电、美妆、母婴等全品类的百亿补贴“必买清单”将一补到底，击破行业底价。无套路简单的玩法，让“玩得开心，买得实惠”变得简单，全家一起“陪伴式”购物狂欢。





▲10月23日，拼多多上线双·11大促活动。活动期间，拼多多将以零预付、零定金、无套路的全网最低价直售方式，真金白银击穿底价。

据了解，今年双·11拼多多将加码“百亿补贴”，在手机、家电、数码、美妆、母婴等领域，部分产品的补贴力度将从销售价格的10%-20%提升至50%-60%。今年以来，iPhone系列手机、SK-II神仙水、雅诗兰黛小棕瓶、戴森吹风机等热门产品常期位居拼多多“百亿补贴”热销和推荐排行榜前列，这些产品均直接以全网最低价被全国消费者不断抢购。

“平台希望借今年的双·11，让电商大促回归初心。让消费者看到的即是最优价，无定金不用等，随时都能以优惠价买到自己心仪的产品。”陈秋表示，“拼多多将始终贯彻‘同品最低价’战略，把消除中间渠道的红利，通过消费补贴返给大家。同时，依托平台海量消费数据和人工智能技术，平台将联合全球头部供应链和制造商，让底价好货直达消费者手中，进一步促进消费公平，带动整体销量，让消费者享受最大的实惠。”

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