有人问苹果是如何做到两万亿美元市值的，那是因为你没有多懂苹果强大的商业逻辑。就在人们担心iPhone 12新增的磁吸式无线充电模块有可能会令部分卡片消磁的问题，没先到官方回应称带磁条的信用卡应该没事，如果不放心可选MagSafe皮革卡包，内部屏蔽层。



苹果回应iPhone12消磁

所以您瞧，这就是苹果，不光是给您增加一个磁吸功能，其实背后更是孕育出一个生态出来。苹果回应iPhone12消磁疑虑，苹果iPhone营销副总裁Kaiann Drance在采访中表示，带磁条的信用卡应该不会有问题，但部分卡片比如房卡等需要小心。

除了苹果回应iPhone12消磁之外，她建议这类卡片可使用MagSafe皮革卡包存放，内部做了屏蔽处理。不过这个皮革卡包售价为479元人民币。苹果回应iPhone12消磁，没想到不仅解答了人民的疑虑，还变成了大型推销配件现场，不得不令人佩服。



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更厉害的是，据称iPhone 12的第三方磁吸手机壳也要MFi认证了，苹果这把磁吸玩的溜，愣是玩出了一个生态，再通过MFi认证赚它一大笔。苹果回应iPhone12消磁，其实苹果早就有针对此考虑，MagSafe皮革卡包早就给您准备好了。

很多用户第一次知道MFi认证应该是在苹果Lightning接口数据线上，只有符合苹果MFi认证的第三方产品才可以正常使用，否则会出现提示，甚至无法使用。目前MFi认证多见于苹果的Lightning数据线以及Apple Watch磁吸无线充电器等产品。



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据充电头网报道称，MFi认证企业从即日起便可向苹果代理商安富利购买iPhone 12保护壳磁吸模组，模组报价得以首次曝光，模组单价3.4美元（合计人民币约22.7元），购买50套模组的交期为一周。换句话说，每个符合MFi认证标准的手机壳成本至少增加3.4美元。

依靠MFi认证的Lightning接口数据线，苹果早已赚得盆满钵满。从这方面来看，不得不佩服苹果的布局有多么深远。仅仅是增加了一个磁吸无显示充电模块，就已经布局好了如此深远的商业模式。此刻回头再看，苹果不提供充电器的真实原因仿佛昭然若是了。

苹果回应iPhone12消磁，竟强行推销原厂昂贵磁吸卡包，不得不佩服苹果的商业逻辑。

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