iPhone 12遭大V吐槽 最不能忍的是信号没啥改善

随着越来越多的玩家逐步收到预收的iPhone 12，因此坊间关于这款手机的评价也越来越多。微博大V@互联网的那点事也入手了iPhone 12 Pro，拥有500多万粉丝的他也是苹果忠实用户，他给出的几点使用体验都是当前比较热门的，包括手感、掉漆、信号等。



iPhone 12遭大V吐槽

体验了两天iPhone 12 Pro 说下感受：



1、手感很差，可能是我用惯了Max机型，换到小屏幕后不太适应，但是还是能感受出手感和11有很大差异，首先就是边框很硌手，握持后很不舒服，而且干活背面很滑，总感觉要滑出去脱落，手感和11完全没法比！至于是不是我不适应小屏的原因，等我的12 Pro Max到了我再发一次啊感受...



2、边框掉漆，我这个还是新机器，从盒子拿出来没多久就发现掉漆了，很小一点，不知道是出厂瑕疵品还是我无意中划的，网上也有掉漆照片，你们自行参考！建议戴套！



3、我用了两天的直观感觉是信号没什么鸟的改善，WiFi和4G信号依旧那样，5G状态下快不少。请注意我是直观感受，没做过测试！



4、综合评定就是如果不是因为5G，不是因为我是苹果忠实用户，我是不会用这个玩意的...

以上都是这位微博大V的个人感受，其实关于边框这些手感这些都比较因人而异，唯独不能忍受的是，恐怕就是信号的问题了。估计有很多人期待iPhone 12就是因为英特尔基带的信号问题，如果换成高通基带的iPhone 12如果无明显改善的话，那简直不能忍！

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