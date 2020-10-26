市场上已出现假冒数字人民币钱包 信息安全大有可为

近日，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在2020外滩金融峰会上表示，市场上已出现假冒数字人民币钱包，因此要统筹管理数字人民币钱包，统一数字人民币认知体系，有效降低防伪成本。



市场上已出现假冒数字人民币钱包

穆长春称“我们已经发现市场上出现了假冒的数字人民币钱包。”所以和纸钞时代一样，人民银行依然面临着防伪和防假的问题，在纸钞时代防伪和防假成本高，在数字人民币时代，要降低防伪的成本，就我们统筹建设数字人民币的钱包生态，以便于老百姓识别。

同时，另外一方面也要由运营机构开发自己的特色功能，提供更丰富的支付和金融产品。按照双层运营原则，采用共建、共享方式由央行和指定运营机构共同开发钱包生态平台，同时要实现各自的视觉识别和特色功能。

他进一步表示，数字人民币的发行不是靠行政强制来实现的，而是应该以市场化的方式来进行，也就是说老百姓需要兑换多少，我们就发行多少。另外，只要老百姓有使用纸钞的需求，人民银行就不会停止纸钞的供应。在可预见的将来，数字人民币和纸钞将长期并存。



市场上已出现假冒数字人民币钱包

除了市场上已出现假冒数字人民币钱包的防伪问题之外，居民普遍关注的数字人民币是否会超发的问题，穆长春称解释道：数字人民币应该坚持央行中心化监管，过程中要做到以下几个方面：

1，统筹管理数字人民币发行额度，保证100%的准备，杜绝超发。

2，定统一的业务标准、技术规范、安全标准和应用标准，实现指定运营机构之间的互联互通，避免支付壁垒。

3，,统筹管理数字人民币的信息。市场上已经出现了假冒的数字人民币钱包。所以和纸钞时代一样，人民银行依然面临着防伪和防假的问题。,4

4，统筹建设数字人民币的发行基础设施，实现跨运营机构的互联互通，保证不会出现支付壁垒。

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