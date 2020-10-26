iPhone 12速度测试:相比iPhone 11碾压式提升

坦率来说，今年的iPhone 12升级幅度不小，包括平滑式中框、12屏幕分辨率提升、Pro拍照录像效果更优、5G全频段支持、5nm A14处理器、Pro配备6GB RAM、MagSafe磁吸无线充电等。iPhone 12 Pro相较于11 Pro和XS，运行速度提升明显。

测试方法就是把在三款机器上同时按照次序打开20款常见APP后调入后台，并计算总用时。第二轮继续依次打开，这里考察的是后台多任务的保持情况。

由于iPhone 12 Pro换装了A14处理器，第一轮仅用时2分21秒。对比之下，iPhone 11 Pro是2分53秒，iPhone XS是3分钟。

差距在第二轮被放大，6GB内存的优势体现得淋漓尽致，iPhone 12 Pro上，所有程序包括大型游戏、Word、iMovie等，都可以在后台保持，并秒速回到前台，总用时仅28秒。iPhone 11 Pro和XS则是大量APP需要重新加载，用时均超过了1分钟。

开机速度方面，iPhone 12 Pro最快，XS其次，11 Pro最慢。至于Geekbench 5跑分以及网速，iPhone 12 Pro显然再次碾压后两者。

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