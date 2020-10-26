中关村在线消息：今日据悉，小米集团副总裁卢伟冰在微博上称，小米在双11将在全渠道拿出 10亿补贴，同时宣布Redmi K30S至尊纪念版将于10月27日正式发布。



卢伟冰：RedmiK30S至尊纪念版明日发布，双11小米将拿10亿补贴

卢伟冰称，今年双十一小米的主题是 “智造新生活”，将在全渠道拿出10亿补贴回馈用户。将用最大的优惠力度，推动智能生活向大众用户的全面普及，进一步提升小米用户的获得感与幸福感。

卢伟冰透露，前不久 小米 10T 系列在海外成功发布 , 引起了国内用户的广泛讨论和好评，希望能回国销售。在反复沟通与权衡之后，决定将小米10T引入国内销售。

该机从属于Redmi K30系列，命名Redmi K30S至尊纪念版，与Redmi K30至尊纪念版构成「双至尊」的产品梯队。

K30至尊纪念版配备天玑1000+和AMOLED高刷屏幕 , K30S至尊纪念版配备骁龙865和 144Hz高刷LCD屏幕，让不同爱好的用户有更多选择。

这就是我们为米粉打造的双十一惊喜礼物 , 也是专为今年 “双十一特供”的一款硬核旗舰，无遗憾无槽点，10月27日正式发布。

（文中图片来自互联网）



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