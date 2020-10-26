央行称数字人民币和支付宝无竞争 一句话说清两者关系

作为一个重磅级的新生事物，数字人民币的到来让很多人产生了疑惑，究竟什么是数字人民币，它跟我们现在正在使用的微信支付和支付宝有什么区别吗？针对这些民众最为关心的问题，央行数字人民币领域的专家发声，解答民众疑问，央行称数字人民币和支付宝无竞争。



央行称数字人民币和支付宝无竞争

央行数字货币研究所所长穆长春最新表态，数字人民币和微信、支付宝两者并非处于同一维度，央行称数字人民币和支付宝无竞争，因为这两者根本就不是一回事。而数字人民币，是中国人民银行尚未发行的法定数字货币，跟纸币介质不同效力价值等同。

那么该如何理解央行称数字人民币和支付宝无竞争呢？央行数字货币研究所所长穆长春举例说明：微信和支付宝是金融基础设施，是钱包，而数字人民币是支付工具，是钱包的内容。在电子支付场景下，微信和支付宝这个钱包里装的是商业银行存款货币。



央行称数字人民币和支付宝无竞争

数字人民币是以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与纸钞和硬币等价，并具有价值特征和法偿性的可控匿名的支付工具。数字人民币是法定货币，和纸钞、硬币是等价的，凡是纸钞和硬币能买的东西，数字人民币都能买，纸钞能兑换东西、能兑换到外汇，数字人民币当然也能。

如此一来便很好理解为什么央行称数字人民币和支付宝无竞争的逻辑了，因为支付宝只是一个可以存放数字人民币或者等价纸币的虚拟钱包，而数字人民币则是“钱”的本身，跟我们使用的纸质货币一样，只是无形的，数字化的。

一句话解读：数字人民币是“钱”，支付宝是“包”，这下你明白为什么“央行称数字人民币和支付宝无竞争”了吗？

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