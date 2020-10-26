中关村在线消息：近日据悉，海外知名消息人士最新分享的信息显示，全新的三星Galaxy S21将提供包括白色、金色、紫色和灰色等在内的更为丰富和时尚的配色，并疑似采用磨砂设计，暂时没有看到黑色版本的出现，不过最为经典的黑色应该不会取消。



三星Galaxy S21最新渲染图 摄像头变化+多款新配色

另外，与之前相关爆料相同，该机的后置相机区域也有不小的变化，似乎采用了与背板不同的亮面设计。

根据此前曝光的消息汇总，全新的三星Galaxy S21系列将依旧包含Galaxy S21、Galaxy S21+和Galaxy S21 Ultra三款。

新的三星Galaxy S21系列，将首发配备全新的骁龙875和三星Exynos 1000（Exynos 2100）移动平台，两款芯片同为5nm工艺制程，均将采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心Cortex X1，峰值性能比Cortex A78高23%，堪称真正意义上的 “超大核”。

新的三星Galaxy S21系列，还将引入Note系列的标志性配件——S Pen手写笔，如果该消息属实，那么这将是S系列首次配备手写笔。

新的三星Galaxy S21系列旗舰有望提前至明年1月份发布，和往年的Galaxy S系列旗舰发布时间相比提前了一个月左右。

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