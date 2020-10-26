早报：三星会长李健熙去世 央行回应数字人民币问题

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

周日是重阳节，微信也支招了人们要怎么过重阳节。

微信支招三点过重阳节：多陪陪父母





昨天是一年一度传统节日重阳节，腾讯微信团队支招怎么过重阳节。微信派提了三点：1.发条微信，约上老人一起去爬山；2.教老人把微信字体调大；3.放下微信，多陪陪他们。腾讯微信团队也在微博发布了视频，通过这些微信使用小技巧，回家陪陪爸妈。

三星会长李健熙昨天去世，是三星的一个重大损失。

韩国三星会长李健熙去世 他把二流企业做成今天的三星





据韩国媒体报道，韩国三星会长李健熙去世，享年78岁。李健熙是韩国三星集团前会长，著名企业家，是三星集团创始人李秉喆之三子，韩国首富。出生于韩国庆尚南道宜宁郡。正是因为他的必胜经营，才成就了三星集团在全球超一流企业的地位。（点击了解）

苹果的Mac系统总有一些奇奇怪怪的bug。



Mac系统出现新bug 打印机驱动程序被认为恶意软件





据AppleInsider报道，用户报告他们的Mac突然弹出通知，称其HP打印机包含恶意软件：“会损坏您的计算机”。另外，其他用户报告的是同一问题，但与Amazon Music应用有关。该问题似乎与苹果的XProtect有关。这是 Gatekeeper 的一部分，后者是苹果的安全系统，用于识别和禁用Mac上的恶意软件。

支付宝微信支付和数字人民币究竟是什么关系，央行给出了他们的答案。

央行回应：微信、支付宝和数字人民币不存在竞争关系





据第一财经报道，在第二届外滩金融峰会论坛上，央行数字货币研究所所长穆长春表示，支付宝微信支付和数字人民币并非处于同一维度。微信和支付宝是金融基础设施，是钱包，而数字人民币是支付工具，是钱包的内容。

最近，亚马逊的移动支付出现了问题。



无法用Apple Card在亚马逊支付 亚马逊称系技术问题





美国时间周五，一些亚马逊用户发现他们之前虽然将Apple Card账号存储在亚马逊账户，但现在苹果账号已经被删除。亚马逊回应称并非故意禁止用户将Apple Card作为支付选项，出现该问题是因为漏洞。亚马逊新闻发言人在声明中表示：“我们已经知道此事，这是技术问题造成的，我们正在努力，希望尽可能早一点解决。”

面临上市，蚂蚁集团再次回应了有关社保基金股东的问题。



蚂蚁井贤栋：欢迎全国社保基金继续成为主要股东





近日，蚂蚁集团董事长井贤栋在2020外滩金融峰会上表示，欢迎全国社保基金继续成为蚂蚁集团主要股东。井贤栋说：“蚂蚁第一家外部股东就是全国社保，很荣幸给社保带来了高回报，欢迎继续成为蚂蚁股东。我们希望能给全国人民既产生回报，又提供服务”。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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