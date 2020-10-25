《金刚川》票房破3亿 吴京个人票房168亿

据猫眼专业版数据显示，截止10月25日15:18:32，电影《金刚川》总票房破3亿。

此前，《金刚川》上映首日票房便破亿，第二天破2亿，猫眼评分高达9.4分。

在豆瓣上，《金刚川》评分并不太高，5.8万人的综合评分只有6.7分。

有观众看完心情激动：“无实力而乞和平，则和平危；有实力而卫和平，则和平存。”

也有网友吐槽：这个电影可能只拍了一天，从早拍到晚，因为机位多，硬是剪出了两个小时。

与此同时，主演吴京凭《金刚川》在影人票房排名中反超黄渤，成为内地主演票房TOP1。

目前吴京个人电影票房168.1亿，黄渤167.66亿，位列第一阵营。邓超、沈腾130+亿个人票房位列第二阵营。

吴京代表作《战狼》、《战狼2》与《流浪地球》等电影也获得了不错的票房成绩。

《金刚川》由管虎、郭帆、路阳导演，吴京、张译、李九霄、魏晨、邓超领衔主演，电影讲述在抗美援朝的最后时期，人民志愿军在面对敌方贮备充足、装备精良的情况下，凭借着自己惊人的毅力与勇气，以血肉之躯去抵抗敌方的故事。

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