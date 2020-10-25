手机秒变笔记本 只需6999元

2年前，在坚果Pro 2S发布会上，锤子科技推出了“TNT”大屏幕操作系统，基于全新的交互方式，全新应用以及大屏与手机的免同步无缝切换技术，号称要“改变未来十年电脑”。

在最近举办的坚果R2发布会上，TNT OS 2.0版本正式发布，主要通过坚果R2手机和一个扩展本来实现。我们快科技已经拿到了这套设备，一起来看图赏。

这款扩展本命名为“Smartisan TNT go”，它配备12英寸2K分辨率显示屏，3:2宽高比，60Hz刷新率，380尼特亮度，支持10点触控，并内置10160mAh电池。同时还配有全尺寸键盘以及全新的Smartisan智能手写笔，4096级精准压感，1.5mm小尺寸笔尖、USB-C通用接口，持续书写可用10小时以上。

在娱乐方面，通过键鼠，可在大屏上进行了更加流畅的游戏操作。目前已经支持 5 款游戏的键鼠映射。价格方面，有线版1999元，无线版＋手写笔2999元。

大家也可以直接购买套装：大满足套装有线版6999元，内含坚果R2浅黑色8GB+128GB/手写笔/手机立式扩展坞；大满足套装无线版8299元，内含坚果R2松绿色12GB+256GB/手写笔/手机立式扩展坞。

图片来自：快科技



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