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    iPhone 12连5G续航翻车实锤：苹果如此回应

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    首次支持5G、电池容量不增反降，自iPhone 12系列推出以来，外界对其续航能力就持续关注。

    近日，老牌硬件网站Tom's Guide针对iPhone 12以及其他5G手机进行了横向续航对比测试，结果显示iPhone 12在5G状态下的续航时间要远远短于4G，最多相差2小时还要多。

    苹果玩不转5G？iPhone 12连5G耗电巨快 官方称还在与运营商优化

    实测发现，iPhone  12 5G/4G状态下续航寿命分别为8小时25分、10小时23分。

    iPhone 12 Pro表现更差，5G/4G状态下分别为9小时6分，11小时24分，开启5G后掉电十分严重。

    苹果公司iPhone营销副总裁Kaiann Drance做客Rich DeMuro的播客活动时表示：苹果做了各方面的软件优化来确保续航水平，比如智能数据功能，即只在吞吐量高的时候切换到5G，平时则限制到4G LTE以保证续航。接下来，苹果需要和运营商一道协作做更多优化工作。

    苹果玩不转5G？iPhone 12连5G耗电巨快 官方称还在与运营商优化

    有外媒指出，习惯iPhone11续航时间的人，可能会在这一点上对iPhone 12有些失望。

    在电池容量上，iPhone 12 mini是2227mAh，而iPhone 12为2851mAh，iPhone 12 Pro为2815mAh，iPhone 12 Pro Max为3687mAh。作为对比，iPhone 11为3110mAh，iPhone 11 Pro为3046mAh，iPhone 11 Pro Max为3969mAh。

    尽管5nm A14仿生处理器和OLED显示屏可能会提高电池效率，但‌iPhone 12‌系列电池容量的限制可能会导致整体电池寿命缩短。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone 12连5G续航翻车实锤：苹果如此回应http://news.zol.com.cn/754/7549735.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7549735.html report 1027 首次支持5G、电池容量不增反降，自iPhone 12系列推出以来，外界对其续航能力就持续关注。近日，老牌硬件网站Tom's Guide针对iPhone 12以及其他5G手机进行了横向续航对比测试，结果显示iPhone 12在5G状态下的续航时间要远远短于4G，最多相差2小时还要多。实测发现，i...
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