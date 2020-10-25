华为Mate40系列卖爆了：这加价程度太疯狂！

作为目前行业最抢手的新机，想要买到Mate40现阶段是困难的。10月23日0时，华为Mate40 Pro、华为Mate40 Pro+在华为商城及线上授权电商平台、线下授权零售渠道开启100元预约，不过从实际情况看，抢到的人非常的少，即便官方是不是会补货，但并没有太大的改观。

就在昨天，京东官方公布了华为Mate 40系列预售战报，新机全系产品28秒即告售罄，简直卖爆了。

在闲鱼等二手交易平台上，已经出现了不少转卖预售购买名额的卖家，这些名额要价在100-300元不等。

虽然目前还不清楚Mate40国行的售价，但按照以往规律，国内版本售价都比海外版便宜不少，Mate30系列的国内售价就比欧洲便宜2000左右。一位华强北渠道商表示：“具体价格要等国内发布了才定，但加价是肯定的，最高能加1000块。”

据一位不愿具名的分析师透露，华为麒麟芯片的备货量应该在1000万左右，但由于存在一定的次品率，实际的量可能会更低于这个数字，所以从供需关系上看，Mate40系列一定是供不应求的情况，所以加价这种情况会在很长时间内存在。

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