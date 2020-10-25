10nm工艺猛虎下山 Intel宣布重大进展

虽然产能上还无法超过14nm工艺成为主力，不过Intel的10nm工艺也在成熟中，目前已经有三座10nm晶圆厂，今年产能增加了30%。基于10nm SF工艺的Tiger Lake处理器备受欢迎，半年内需求已经翻倍。

在日前的财报会议上，Intel也谈到了最新发布的10nm处理器Tiger Lake的情况，2020年内预计会有100款基于Tiger Lake的笔记本设计，到了2021年还会进一步提升到150款。与今年4月份的预测相比，Tiger Lake处理器的需求已经翻倍了，这100款笔记本中有40多款都通过了Intel的EVO认证。

Tiger Lake是今年9月份发布的新一代处理器，是11代酷睿酷睿，主要用于笔记本，采用增强的10nm制程工艺，首次加入全新的SuperFin晶体管技术，号称可带来堪比完全节点转换的性能提升。

此外，Tiger Lake的CPU升级到了全新的Willow Cove架构、加速频率可达4.8GHz，GPU核显部分则是全新的Xe LP，性能比上代提升84%，同时集成高斯网络加速器GNA 2.0，AI也大幅提升。

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