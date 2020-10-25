果然是一代神机！4年前荣耀8喜提EMUI更新

今天，有网友反映荣耀8获得了新版EMUI更新。新版EMUI合入了安卓安全补丁，增强了手机系统安全。该网友表示，荣耀8是4年前发布的手机，本以为这么老的机型官方早已放弃，但是没想到收到了意外的惊喜。

荣耀8是荣耀2016年7月11日在上海发布的一代神机，它以全新的设计理念和制造工艺引领了美学潮流。

具体来说，荣耀8采用双面2.5D玻璃，其背部玻璃之下蕴含着15层精湛的工艺技术。

通过油墨丝印层、多层光学镀膜、3D光刻层、光栅纹理载体层、OCA光学胶、AR光学增透层、2.5D玻璃和AF指纹易擦拭涂层等15层工艺，打造出蕴繁于简的视觉美学。

不仅如此，荣耀8采用黑白+彩色双1200万像素后置平行镜头设计。其中彩色镜头捕捉艳丽的色彩，黑白镜头保留更多的细节，双镜摄影结合在记录丰富细节的同时可以获得更高的进光量。核心配置上，荣耀8采用5.2英寸1080P显示屏，搭载麒麟950处理器，配备4GB内存+64GB存储，电池容量为3000mAh。

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