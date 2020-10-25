三星S21全系列手机曝光 四个国家生产

三星Galaxy S21系列预计会在2021年1月份发布，现在有关这款新品的细节陆续被曝光。今天，业内人士Ross Young爆料，三星Galaxy S21系列包含三款：中杯Galaxy S21、大杯Galaxy S21+和超大杯Galaxy S21 Ultra。

其中中杯Galaxy S21提供灰色、粉色、紫色和白色四种配色，Galaxy S21+提供黑色和银色两种配色，Galaxy S21 Ultra提供黑色、银色和紫色三种配色。三款旗舰在巴西、印度尼西亚、韩国和越南四个国家制造。

不仅如此，三星Galaxy S21和Galaxy S21+首次采用了挖孔直屏，而Galaxy S21 Ultra仍然延续了曲面屏设计。

核心配置上，三星Galaxy S21系列预计会全系搭载高通骁龙875旗舰处理器，这颗芯片将于12月1日正式发布，它基于5nm制程，首次采用Cortex X1超大核，安兔兔跑分超70万分无压力。

此外，三星Galaxy S21 Ultra首次引入了手写笔，配合全新的S Pen将解锁更多玩法，值得期待。

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