3000多买的AMD显卡一年白赚10%性能：神优化

再过两天AMD就要发布RX 6000系列显卡了，去年推出的RX 5700系列也发布一年多了，玩家经常调侃A卡战未来，这话不是说说，没想到一年来性能真的提升了10%，驱动优化不错。

DIY玩家心目中有两个梗——N卡负优化、A卡战未来，前者实际上很玄乎，实测并没有什么所谓的负优化，不过A卡发布之后，性能不断提升这事还真的有，现在RX 5700 XT就是个例子。

去年7月7日RX 5700系列正式发布，那时候性能也就是略微领先RTX 2070显卡。3Dcenter日前表示其性能比一年前已经提升了差不多10%。

具体来说，在前不久的RTX 3080显卡首发评测中，三家媒体的RX 5700 XT的FireStrike Ultra分数已经比去年首发时大涨，从6000提升到6600左右。因为有三家媒体分数都是如此，所以RX 5700 XT性能提升10%看起来是真的，意味着这一年中AMD的驱动确实在不断优化性能，累计下来还是很明显的。

RX 5700 XT显卡采用7nm Navi核心，有40个计算单元、2560个流处理器、64个ROP单元、256个纹理单元，基准频率(Base Clock) 1605MHz、典型游戏负载下的游戏频率(Game Clock) 1755MHz、极限加速频率(Boost Clock) 1905MHz。

显存搭载了8GB GDDR6，位宽为256-bit，等效频率14GHz，带宽为448GB/s，目前售价在3000-3500元左右。

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