iPhone 12取消充电器为环保？外媒揭开真相

今年的iPhone 12系列手机如传闻的那样取消了标配的耳机及充电器，苹果官方解释称这样做是为了环保，但外媒AndroidAuthority毫不客气指出没有宣传的那样环保，更多地还是省钱。

苹果坚持表示他们这一做法的目的是为了环保，比如大家手里已经有大堆充电器、耳机了等等，再送就浪费，然而苹果的各种理由几乎没人认同。这不是否认苹果的环保，包装材料大幅减少也确实有环保进步，只是苹果取消耳机、充电器的真实动机远没有他们说的那样。

AndroidAuthority日前刊发长文质疑了苹果的环保之说，他们提到苹果在这方面确实进步了，但是有几个问题还没有解决——首先，苹果还在生产充电器，只是不免费赠送了，配件反而要高价购买。

其次，苹果这次赠送的数据线是Lightning-to-type C，与之前的iPhone手机不兼容，用户要么换充电器，要么再买一条数据线。

第三，iPhone 12支持快充了，比如20W有线快充及15W MagSafe无线快充，祖传5V/1A充电器没用了，用户还是得买官方或者第三方的充电器，售价不菲。

总之，苹果基于环保理由取消耳机、充电器一事经不起推敲，虽然客观上有推动环保进步的因素，但是绕来绕去用户依然得回到高价购买新的配件这个路上来，苹果的真实动机实在是让人怀疑。

AndroidAuthority指出，苹果要是真的想环保，那就直接上更通用的USB-C接口，现在大家的数据线及充电器很多都是基于这个新接口的，不需要购买新的，苹果也在iPad上支持了这个接口，但iPhone一直不肯放弃Lightning。

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