NVIDIA:RTX 3070备货量大 不存在缺货

NVIDIA今年推出的GeForce安培显卡从性能和价格上来看，可谓真香，但上市之初，翻车的情况也出现了，问题在于早期驱动不完善，更重要的是缺货。

随后，RTX 3070的原定上市时间从10月15日押后到29日，那么备货情况如何呢？从日本秋叶原零售商给出的信号来看，RTX 3070比RTX 3080/3090的备货要好上不少，包括但不限于首发以及后续的补货。

当然，这针对在亚太市场比较重要的秋叶原，其它国家和地区是否有同等待遇暂时不详。此前，丹麦零售商ProShop称，他们订购了上千张RTX 3070，前不久只到货了7.5%。

据悉，RTX 3070基于GA104核心打造，8nm工艺，内建5888颗CUDA核心，基础频率1500MHz、加速频率1730MHz，辅以8GB GDDR6显存（14Gbps），256bit位宽，单精度浮点20TFLOPS，热设计功耗220瓦，定价499美元，国内3899元。

无论是NV宣传口径还是泄露跑分，RTX 3070的游戏性能堪比甚至小超RTX 2080 Ti。

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