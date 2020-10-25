iPhone 12没上120Hz遭王自健犀利嘲讽

120Hz高刷是2020年旗舰机的一个标志，很多国产旗舰都不惜成本上了120Hz AMOLED屏，差点的也有90Hz高刷，而iPhone 12今年依然是60Hz，别说120Hz高刷了，90Hz都没。安卓上了，iPhone没上，结果就是iPhone 12没人骂，大家照样买买买，这几天iPhone 12也是一机难求，期待中的破发价也没出现。如果是反过来，iPhone 12上了120Hz高刷，国产安卓还在坚持60Hz，那估计评论就要变风向了，国产机估计要被喷死。

这样的事连知名脱口秀演员王自健都看不下去了，点评说道——说真的，如果是iPhone 120Hz了，而国机坚持60Hz。那这个微博上的局面，将是我不敢想象，也想象不出的。

另外，王自健虽然是娱乐圈的，但是王自健一直是手机发烧友，当年还差点要自己做手机，在这点上还真的是很懂。

不光王自健吐槽，网友们也一样很有默契地吐槽了iPhone与国产手机的一些不平等，包括不送充电器、不上快充等等，看来大家对苹果及果粉的一些双标套路还是很明白的。

话说回来，iPhone上高刷这个事还真的斟酌下，今年升级了屏幕和5G，iPhone 12的续航就要下滑一截了，真要上了120Hz高刷，那续航估计真的没眼看了。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone 12没上120Hz遭王自健犀利嘲讽http://news.zol.com.cn/754/7549713.html