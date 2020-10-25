韩国三星会长李健熙去世 他把二流企业做成今天的三星

10月25日，据韩国媒体报道，韩国三星会长李健熙去世，享年78岁。李健熙是韩国三星集团前会长，著名企业家，是三星集团创始人李秉喆之三子，韩国首富。出生于韩国庆尚南道宜宁郡。正是因为他的必胜经营，才成就了三星集团在全球超一流企业的地位。



韩国三星会长李健熙去世

刚刚去世的韩国三星会长李健熙，1965年毕业于日本私立第一学府早稻田大学经济系。1966年于美国乔治·华盛顿大学完成了经营学硕士的课程。1987年，李健熙子承父业正式接手三星。当时三星还是一家韩国本土二流企业，以大量仿制日本电子产品为生。

1988年三星建立50年庆典上，李健熙宣布集团开始“二次创业”，将三星的发展方向定为21世纪世界级超一流企业。确实，现在他也做到了。在他治下，三星集团实现了从负债170亿美元到科技、电子、半导体和智能手机等诸多业务全球顶流的变革。



韩国三星会长李健熙去世

韩国人说一辈子离不开三件事：税收、死亡、三星，这足以说明三星对于韩国的重要意义。李健熙对于韩国的影响是现代历史上鲜有的特例。甚至还有人认为，三星就是韩国的“第二政府”。这点从此前朴槿惠的政治丑闻中，三星被接连搜查、起诉或许就能一窥全貌。

李健熙自1993年开始领导三星“第二次创业”后，三星便实行每天7点上班4点下班的新工作制，一下改变了整个韩国的日常作息时间安排，而在2003年他又率先推行了5天工作制，此举亦成为韩国人的新习惯，足以可见三星对于韩国和韩国人民的重要性。



韩国三星会长李健熙去世

平时我们接触的三星，只是“三星电子”。但就是三星电子已经在全球消费领域称王称霸了，暂且不提显示屏、半导体业务的强势，手机等智能终端在全球市场依然占据20%多的市场份额，是全球最大的手机厂商。此外，三星的电视、空调等家电业务表现也很抢眼。

2020年4月6日，李健熙以920亿元人民币财富名列《胡润全球百强企业家》第97位，现为韩国首富。

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