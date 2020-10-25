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    苹果A14对磕华为麒麟9000 性能测试结果完全没想到

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    如今苹果iPhone 12 Pro以及华为Mate 40 Pro这两款年度旗舰都应正式发布，今年手机业界最值得关注的两款产品也终于问世。值得关注的是，苹果A14和华为麒麟9000都是目前业界最先进的5nm工艺芯片，那他们的性能究竟谁更值得出色呢？

    苹果A14对磕华为麒麟9000 性能测试结果完全没想到
    苹果A14对磕华为麒麟9000

    近日有玩家在抖音平台发布了实测的对比视频，，iPhone 12 Pro的安兔兔跑分超过了58万分，华为Mate40 Pro的安兔兔跑分超过了56万分，可以说是非常的接近了。不得不说，多年以来苹果A系列芯片在性能方面一直傲视群雄，如此微弱的差距令人感到意外。

    而从另外一个方面来看，华为麒麟9000确实进步非常迅猛，此前如果按照性能排序，往往是苹果、高通、麒麟，而麒麟9000逼近A14的性能表现确实十分抢眼。而且必须要强调的是，麒麟9000是目前业界唯一的5nm工艺5G SoC，5G基带是整合在芯片内部的。

    虽然性能略逊色，但麒麟9000仍是当前最先进的5nm 5G SoC，没有之一。

    苹果iPhone 12 Pro（6GB/256GB/全网通/5G版） 5G加身，超视网膜XDR显示屏，A14仿生速度超快

    苹果iPhone 12 Pro（6GB/256GB/全网通/5G版） 5G加身，超视网膜XDR显示屏，A14仿生速度超快

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